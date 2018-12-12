كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 03:43 مساءً - ليفربول يستهدف لاعب وسط برايتون الإنجليزي بطلب من كلوب

لاعب وسط برايتون

يرغب نادي ليفربول الإنجليزي، في التعاقد مع الألماني باسكال جروس، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، لتعزيز صفوف الفريق في يناير.

باسكال جروس لاعب برايتون صاحب الـ27 عاماً، اصبح هدفاً لليفربول، بطلب من مواطنه يورجن كلوب المدير الفني للفريق.

وأفادت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن باسكال جروس من أهداف يورجن كلوب، حينما كان الأخير مدرباً لفريق بوروسيا دورتموند، وكان اللاعب ينشط في الدوري الألماني، مع أنجلوشتات.

باسكال جروس يلعب في مركز الوسط، ويريد يورجن كلوب التعاقد معه لأنه يستطيع اللعب في أكثر من مكان بوسط الملعب، كصانع ألعاب أو لاعب محور.

الصفقة قد تُكلف ليفربول 15 مليون جنية إسترليني، حسب ما أفادت الصحيفة الإنجليزية، ولكن ما يقف أمام الريدز هو اقناع إدارة برايتون في التخلي عن باسكال خلال يناير، وليس في نهاية الموسم.