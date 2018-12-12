كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 03:43 مساءً - الوفد الأمريكى ينتهى من إجراءات التفتيش بالمطار غدًا

ينتهى الوفد الأمنى القادم من إدارة النقل الأمريكى غدًا من التفتيش على إجراءات الأمن المتبعة لتأمين الركاب والحقائب والبضائع والطائرات بمطار القاهرة خصوصًا المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وهذا التفتيش معتاد من السلطات الأمريكية، وقد اجتازته سلطات مطار القاهرة أكثر من مرة فى وقت سابق بعد إجراءات تفتيش دقيقه لمده 5 أيام آخرها غدًا الخميس.

وقالت مصادر مطلعة إن الوفد الأمريكى الذى يضم 4 من كبار خبراء الأمن قام اليوم الأربعاء ولليوم الرابع على التوالى بالتفتيش على رحلة مصر للطيران المتجهة إلى نيويورك مع مراقبة حركة حقائب الركاب منذ وضعها على "كاونترات" وزن الحقائب وحتى خروجها وشحنها على الطائرات، مع رصد حركة حاويات الطعام والتى تتضمن وجبات الركاب وتحركها من خروجها من منطقة "الكيترينج" وشحنها على الطائرات.

ويقوم الوفد خلال جولته التفقدية بمطار القاهرة بمتابعة الإجراءات الأمنية المتبعة لتأمين الحاويات والطرود الخاصة بالبضائع قبل شحنها على الطائرات ومتابعة الأجهزة الإلكترونية الخاصة بفحص هذه الطرود إلى جانب متابعة إجراءات الأمن المتبعة لتأمين الركاب والحقائب داخل صالات السفر، ورصد حركة الراكب منذ دخوله صالة السفر، ومروره بمناطق وزن الحقائب والترانزيت حتى الصعود إلى الطائرة.

وأضافت المصادر، أن وفد إدارة النقل الأمريكى سينتهى من جولته التفتيشية بمطار القاهرة غدا الخميس عقب زيارة استغرقت 5 أيام.