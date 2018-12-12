كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 03:43 مساءً - احدث صورة للانتقام من النساء .. علقها فى البلكونة

أقدم رجل بريطاني يدعى "لوقا سمولوود" يبلغ من العمر 24 عاماً، على تعليق حبيبته "لوسي واليس" البالغة من العمر 20 عاماً من قدميها، بشرفة منزلها في الطابق الثالث، في محاولة لابتزازها للحصول على المال، بحسب ما أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقضت المحكمة على الرجل ويعمل مساعد أخصائي عيون بالسجن لمدة عامين ونصف، بعد الاعتداء السافر على حبيبته، على إثر اعترافه بالذنب وعدم القدرة على السيطرة على سلوكه، مما تسبب في إيذائها.

وللمرة الأولى تحدثت "لوسي" من منطقة "سوادلينكوت"، التابعة لمقاطعة "ديربيشاير"، لوسائل الإعلام بعد الحكم على حبيبها في 22 نوفمبر الماضي في محكمة ديربي كراون، وقالت إنه كان مدمناً، ويسيء معاملتها ويحصل على مالها ولا يعطيها سوى 15 جنيها إسترلينيا في الأسبوع الواحد.

وقالت "لوسي"، إن تعليقها من شرفة منزلها لم تكن المرة الأولى حيث قام بذلك في مرة سابقة في رأس السنة الماضية وكان يعتدي عليها باللكم في وجهها، وكذلك بالعض في أماكن متفرقه من جسدها.

وأضافت أن "لوقا" خنقها أكثر من مرة، حتى لم تعد تستطيع التنفس، ثم أفرج عنها ليسمح لها بالتنفس كي لا تموت ومن ثم أحكم قبضته مرة أخرى عليها، فوق ذلك كان يمنعها من مقابلة أصدقائها، أو الخروج للعمل وقد صادر في النهاية هاتفها.

وتعلق لوسي: "عندما كنت مع لوقا لم أكن نفس لوسي، لم أتعرف على نفسي، لقد استنزف حياتي".