مصور يضرب العريس في حفل زفافه بسبب العروس

أفادت صحيفة "Hurriyet Daily News" التركية، أن مصورا مكلفا بتصوير حفل زفاف، ضرب العريس بعد أن علم أن عمر العروس 15 سنة فقط.

ووقعت الحادثة في محافظة مالاتيا، حيث لاحظ المصور، أنور البيرق، أن العروس تبدو أشبه بطفلة لا بفتاة بالغة. وبعد أن استفسر عن عمرها وعلم أنها في الـ 15 فقط، اشتاط غضبا وهجم على العريس، وكسر أنفه نتيجة العراك، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأشار أنور إلى أن "طفلة بمثابة عروس، ليس سوى إساءة وقسوة في معاملة الأطفال. لذلك لا توجد قوة في العالم يمكنها إجباري على تصوير مثل هذه العروس". وأضاف أنه ليس نادما على ما فعله بالعريس.

كما أوضح البيرق سبب غضبه بالقول: "لقد انزعجت جدا عندما لاحظت أن العروس ترتجف"، مؤكدا على أن العريس هو الذي بادر بمهاجمته، ما أتاح له فرصة للتعبير عن موقفه من هذا الزواج.

وتجدر الإشارة إلى أن القوانين التركية تسمح بالزواج بعد بلوغ الشخص الـ 18 من العمر، وفي حالات استثنائية يسمح بعمر 17 سنة، ولا يعد الزواج شرعيا إذا كان أحد الزوجين دون هذا العمر. ومع ذلك، يشير المدافعون عن حقوق الإنسان إلى أن مشكلة الزواج القسري في تركيا تبقى من المشكلات القائمة.

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