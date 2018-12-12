بدرية طلبة تمازح أحد المتابعين: "حاضر هتجوز".. وآخر: "وأنا محضر الشبكة"

شاركت الفنانة بدرية طلبة، متابعيها، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "الإنستجرام"، إطلالتها خلال ظهورها مع الإعلامية فجر السعيد في برنامجها"هنا الكويت" على قناة "سكوب".

فقالت بدربة عبر حسابها: "دي طلتي إنهاردة مع الإعلامية فجرالسعيد في برنامجها هنا الكويت علي قناة سكوب بدولة الكويت استنوني يارب اقدر أسعدكم باللقاء وتكونو مبسوطين الفستان من تصميم شيخة الغيثي بدبي".

وحازت بدرية على تعليقات الكثيرين من متابعيها حيث أبدوا إعجابهم بإطلالتها البسيطة "إنسانة محترمة بجد" "قمة في الأناقة ماشاء الله" "حلوة وجميلة قلبًا وقالبًا".

لكن، أتت بعض التعليقات الطريفة حيث علق إحدى المتابعات: "ونبي يا بدارة مش ناوية تلبسي فستان فرح حلوة كدة من تصميم هاني البحيرة عشان استلفوه منك في فرحي وإحنا إسكندرانية زي بعض".

فردت عليها بدرية مازحة: "حتجوز حاضر عنيه" مصحوبًا بوجه تعبيري ضاحك، فرد عليها أحد المتابعين: "وأنا محضر الشبكة والمهر والشقة ومستني البرنس بدارة".

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