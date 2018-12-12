تكريم 5 باحثات خليجيات لجهودهن في العلوم والبحث العلمي.. شاهدي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حازت خمس باحثات من دول مجلس التعاون الخليجي على جوائز برنامج "زمالة لوريال – اليونسكو من أجل المرأة"، وذلك تكريما لجهودهن المبذولة في العلوم والبحث العلمي.
ومنح البرنامج في دورته الخامسة جوائز مالية بقيمة 20 ألف يورو لكل باحثة في فئة ما بعد الدكتوراه، و8 آلاف يورو لكل باحثة في فئة طالبات الدكتوراه.
كما تم إطلاق الجائزة في دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع جامعة زايد، على فكرة تمكين المرأة وتقوية شخصيتها وتشجيعها على بلوغ كامل إمكاناتها لمحو الصورة النمطية التي تحول دون قدرة الشابات على تحقيق طموحاتهن.
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