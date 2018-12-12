يزن يطلق أغنيته الجديدة المسربة بصوت " أدهم النابلسي"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلق الفنان يزن عمله الأول الذي حمل عنوان "ما فيي إنساك"، وهي من كلمات وألحان رامي الشافعي وتوزيع عمر صباغ، وذلك خلال احتفالية أقيمت في مطعم "عند أرزة" بحضور حشد من الوجوه الفنية والإعلامية.

فقد أبدع "يزن" في تأدية هذا العمل بصوته المميز وإحساسه المرهف، الذي ترجم معاناة الحبيب من الشوق لحبيبته.

تجدر الإشارة، إلى أن أغنية "ما فيي إنساك " كانت سُربت بصوت الفنان أدهم النابلسي بعد الخلاف الذي نشب بينه وبين الشاعر والملحن رامي الشافعي.