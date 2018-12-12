هل تزوجت ابنة منى عبدالغني من ابن راغب علامة؟.. وهذه حقيقة طلاقها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعود الفنانة المصرية منى عبدالغني إلى الساحة الفنية مرة أخرى بعد فترة طويلة من الاعتزال من خلال إصدار ألبوم جديد يختلف عن أعمالها السابقة.

وقالت منى عبدالغني في لقاء خاص مع "فوشيا" إن الألبوم سيحمل العديد من الرسائل الاجتماعية والدينية التي تعيد القيم الأخلاقية للمجتمع.

وتحدثت النجمة المصرية عن موعد طرح ألبومها الجديد والذي قامت بتصوير ثلاث أغان منه بطريقة الفيديو كليب، مشيرة إلى آخر أعمالها الفنية في السينما والدراما.

وكشفت الفنانة منى عبدالغني حقيقة أنباء انفصالها عن زوجها الثاني، وهل تزوجت ابنتها من نجل الفنان راغب علامة أم لا.