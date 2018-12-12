ليست للدورة الشهرية فقط.. 10 استخدامات أخرى مذهلة للفوط الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

هناك بعض الأمور الشخصية التي تتعلق بالفتيات والسيدات مثل الفوط الصحية التي تستخدم في أيام الدورة الشهرية، ولكن يلجأ الفرد إلى التفكير في حلول وابتكارات جديدة من الممكن أن تكون وسيلة لمساعدته في بعض الأمور المزعجة التي نواجهها خلال اليوم، مثل ضيق الحذاء، أو ظهور علامات التعرق على ملابسك، هل فكرت أن تكون الفوط الصحية هي الوسيلة التي تحل لك تلك المواقف المزعجة؟

فيما يلي، بعض الاستخدامات الفاعلة للفوط الصحية التي من الممكن أن تنقذك عند تعرضك لموقف مزعجك في يومك، بحسب ما جاء في وقع Bright side الأمريكي، في الصفحات التالية: