مع اقتراب الامتحانات.. 5 أطعمة تساعد طفلك على التركيز أثناء المذاكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

مع اقتراب امتحانات منتصف العام تبحث الأم عن مساعدة أبنائها على التركيز في أثناء المذاكرة، وتهيئة الأجواء لهم، لكن هل تعمل الأمهات أن الحل ربما يكون في الطعام؟

وفقًا لموقع "YMC"، هناك 5 أنواع أطعمة تساعد على تعزيز تركيز وطاقة ابنك في أثناء المذاكرة، كما يلي:

1- أوميجا 3

إن الأطعمة التي تحتوي على الأوميجا 3 مثل الأسماك الدهنية (السالمون والتونة والهلبوت والتونة وسمك السردين والسلمون) وأيضًا البيض وعين الجمل وبزور الكتان، فعالة جدًا للدماغ لتحفيز الذاكرة والتركيز إضافة إلى المزاج.

كما أنها مهمة للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية والدورة الدموية، يجب أن تعزيزي فطور طفلك بالبيض وأن تحرصي على إعطاء وجبتين من تلك الأطعمة، خاصة السمك مرتين أسبوعيًا.

2- مضادات الأكسدة

يساعد الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل التوت والعنب البري والفراولة، إذ تخلص دماغ طفلك من السموم التي تسببها المواد الكيميائية والملوثات والجذور الحرة.

وتوفر تلك الأطعمة الكربوهيدرات بطيئة المفعول والألياف التي تعطي طفلك الطاقة.

3- البيض

البيض هو واحد من أكثر الأطعمة تنوعًا ومغذية، فيعتبر مصدر كبير للبروتين، إذ يساعد طفلك على الحفاظ على مستويات الطاقة والتركيز، لفترات طويلة خلال يومه.

كما أنه غني بفيتامين أ و د.

تأكدي من أن طفلك يأكل البيضة كاملة ليس البياض فقط لأن الصفار يحتوي على معظم الفائدة.

4- البقول

تحتوي معظم البقوليات مثل العدس والفاصوليا والعدس بكل من الكربوهيدرات، والتي تزود الجسم بالطاقة، والبروتين إذ تساعد على الشبع، وهي أطعمة اقتصادية وسهلة للغاية لتعزيز صحة طفلك وقوته الدماغية.

كما أن الألياف والبروتين الموجودين في البقول على تثبيت مستوى السكر في الدن، ما يساعد طفلك على الحفاظ على تركيزه.

5- دقيق الشوفان

يحتوي دقيق الشوفان على الألياف القابلة للذوبان، وهو نوع من الألياف وفيتامين B وفيتامين E، إضافة إلى البوتاسيوم والزنك، التي تساعد أجسادهم وأدمغتهم على العمل بشكل جيد.

فإن تناول طفلك الشفان على الفطور يعطيه جرعة من الطاقة تستمر معه كوال النهار، خاصة عن تقديمه مع مصدر للبروتين مثل اللبن أو الزبادي أو المكسرات.