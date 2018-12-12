"الريد كاربت مش للعري".. هاني البحيري يعلق على فستان رانيا يوسف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

علَّق مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري على فستان الفنانة رانيا يوسف الذي أثار أزمة خلال الأيام الماضية بعد ارتدائه في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين.

البحيري قال: رغم أنّ موضة الفستان منتشرة في أوروبا وارتدته فنانات عالميات مثل جينيفر لوبيز إلا أنّه في مجتمعنا العربي غير مقبولًا، مضيفًا في مداخلة ببرنامج "رأي عام" مع عمرو عبدالحميد على قناة "TeN"الثلاثاء: "تابعت جدل الفستان وشوفنا توضيحها على ما حدث مع البطانة، ومن حظها السيئ أن الفستان ظهر بهذا المظهر، ليس حتى كالـ"هوت شورت" لكننا تقبلنا عذرها".

وتابع: "نحن نحترم أخلاق المرأة المسلمة والمسيحية في مصر المحافظة على الشكل العام، حتى لو على السجادة الحمراء، وهناك شعرة بين الاحتشام والشياكة في مصر"، مؤكدًا أن "الريد كاربت" ليس للعري "، وأننا نرى في مهرجان كان والأوسكار لا أحد يتعرى على السجادة الحمراء.