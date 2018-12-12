الاستراحة العائلية.. كايلي جينر مع حبيبها وابنتها ستورمي في الأكواريوم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تُرافق كُل من كايلي جينر وابنتها ستورمي ربْ أسرتهما مُغنّي الراب العالمي "ترافيس سكوت" في جولته الغنائية Astroworld، والتي يجوب فيها مُختلف الولايات الأمريكية.

ومن المُقرر أن يُحيي سكوت حفلًا غنائيًّا الليلة في ولاية كولورادو الأمريكية، لكن قبل التّوجّه إلى المسرح من أجل بدء التدريبات والبروفات، أخذ المُغنّي قسطًا من الرّاحة، وتوجّه إلى أحد أحواض الأسماك "الأكواريوم" الموجودة في الولاية، وقد اصطحب معه حبيبته كايلي وابنتهما ستورمي.

ومن خِلال الصور التي نشرتها عبر حسابها في موقع سناب شات، ظهرت كايلي وهي تحمل ستورمي وهُما تستمتعان برؤية مُختلف أنواع الأسماك، فالأكواريوم مكانٌ يعشقه الأطفال لِما فيه من أشياء مُلونة تلفت انتباههم.

ظهرت كايلي في الصورة من الخلف، وقد ارتدت معطف السّترة الصوفية، أمّا ستورمي فظهرت وهي تضع على رأسها قُبعة صوفية وردية اللون، ليحملها والدها ترافيس في اللقطة الثانية، حيث ظهر وهو يحتضنها ويُقبّلها.

ومن الجدير ذكره أنّه سافرت كايلي جينر برفقة رضيعتها ستورمي من لوس أنجلوس إلى مدينة مينيابوليس عبر طائرتها الخاصة يوم السّبت الماضي، حيث شاركت ملايين المُتابعين على حساباتها في السوشال ميديا بتفاصيل رحلتهما الفاخرة، فظهرت ستورمي وهي ترتدي بدلة الثّلج الوردية بينما كانت تلهو بمرافق الطائرة الخاصة.