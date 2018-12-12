إطلالة مارغوت روبي ستدفعك لاقتناء فستان البولكا دوت في أقرب وقت!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ركّزت أخبار الموضة يوم أمس على إطلالات النجمات في حفل توزيع جوائز الموضة البريطانية والإطلالة المفاجئة لدوقة ساسكس ميغان ماركل، لكن في الليلة نفسها أقيم العرض الإفتتاحي لفيلم "ماري ملكة إسكتلندا"، وظهرت نجمة الفيلم مارغوت روبي على السجادة الحمراء بإطلالة مميزة خطفت اهتمامنا.

ارتدت الممثلة فستاناً ماكسيّاً منقوشاً بطبعة البولكا دوت، من توقيع رودارتيه في العرض الأولي لفيلم ماري ملكة اسكتلندا في بريطانيا، مزينة بوردة مطرزة عند الخصر، ويأتي خط العنق مقلما بقماش شفاف رقيق، فبدت إطلالتها رومانسية وحديثة.

وقد شهدت ساحة الموضة عودة طبعة البولكا دوت بثبات على مدار الموسم الماضي، حيث ارتدت كيت موس فستاناً بطبعة البولكا وسترة أنيقة إلى حفل الزفاف الملكي للأميرة يوجيني وجاك بروكسبانك في أكتوبر الماضي، واختارت داكوتا جونسون فستانًا أسود اللون قصير، جاء مُطبعًا بالبولكا دوت الأبيض للظهور على السجادة الحمراء مؤخراً، كما قدمت علامة توب شوب فستان بني منقط بالأبيض وكان القطعة الأكثر شعبية في موسم الصيف الماضي، حيث ظلت العلامة تعيد إصداره طوال الصيف.

وقد أكملت روبي إطلالتها بهذا الفستان الأنيق الأنثوي باعتماد تسريحة الشعر المموج وظلال العيون الأحمر المتلألئ ووضعت بودرة الخدود والشفاه باللون الأحمر.