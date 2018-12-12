فيفي عبده: هاني البحيري مجتهد.. وسأرقص برأس السنة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وجهت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده، رسالة خاصة إلى مواطنها المصمم العالمي هاني البحيري، مؤكدة على حبها الشديد له.

وأوضحت فيفي في لقاء خاص مع "فوشيا"، خلال حضورها الديفيليه العاشر للبحيري، موعد عودتها للرقص الشرقي من جديد.

وكشفت عبده سر نشاطها على السوشال ميديا، ونشر فيديوهات لها باستمرار وهي ترقص على أنغام شرقية وخليجية، كما تحدثت عن الأعمال الفنية الجديدة التي تحضر لها في الوقت الحالي.

يذكر أن عددًا كبيرًا من نجمات الفن حضرن ختام الديفيليه العاشر لمصمم الأزياء هاني البحيري، والذي ضم أحدث السواريهات وفساتين الزفاف لشتاء وخريف 2019، منهن فيفي عبده ونيكول سابا ونرمين الفقي وغيرهن.