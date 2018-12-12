لُجين عمران تستعرض فستانها لزفاف ابنتها.. وتنشر صورتها مع الملكة رانيا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استعرضت الإعلامية السعودية، لجين عمران، فستانها الذي سترتديه في حفل زفاف ابنتها جيلان، من تصميم السورية هويدا البريدي، التي قامت أيضًا بتصميم فستان زفاف ابنتها.

ونشرت "عمران" فستانها، عبر حسابها الخاص على سناب شات، بعد الانتهاء من تصميمه، مؤكدة اقتراب موعد زفاف ابنتها، واستعدت له بشكلٍ كاملٍ.

كما أعربت الإعلامية السعودية عن حماسها الذي لم تستطع وصفه، وقالت إنها لا تعرف شعور الأم عند زواج ابنتها إلا انها تترقب هذا الحدث بشغف.

يُذكر أن عمران حرصت على إخفاء ولديها عن الإعلام لفترة طويلة حتى أصبحا بعمر الشباب، وذلك احترامًا لخصوصيتهما، ونشرت صورا لهما مؤخرًا، إلا أنهما ما زالا بعيدين عن الإعلام بشكل كبير وفقًا لرغبتهما.

وعلى صعيد مُختلف؛ نشرت لجين عمران صورة تجمعها بالملكة رانيا العبدالله، وذلك خلال تواجدهما في قمة رواد التواصل الاجتماعي العربي، التي أُقيمت في مدينة دبي.

واختارت عمران للحدث فُستانا أخضر أقرب إلى الزيتي يصل طوله الكعب، مزموما بحزام عريض من اللون نفسه، مع حذاء كعب عال باللون الفضي.

ووصفت عمران في تعليقها على الصورة مع الملكة رانيا بأنها: "قدوة لكل امرأة طموحة وقوية"، وأثنت على ثقافتها وتواضعها وجمالها.