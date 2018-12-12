متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تختلف طرق تحضير الطعام باختلاف الأذواق والأماكن، ويعتبر الشواء تحت الأرض إحدى الطرق المتبعة في تحضير الطعام في جزر وسط وجنوب المحيط الهادي التي تعرف باسم "بولنيزيا".
وهي أشبه بطبق المدفون أو الزرب في ثقافة الشرق إلا أن الطعم يختلف، حيث تتبل المشاوي من اللحم والدجاج والسمك والخضار بخلطات خاصة مستوحاة من بيئة المكان.
ومن ثم تدفن تحت الأرض بحفرة عميقة لتنضج على حرارة الجمر والصخور الدافئة وتحتاج إلى 4 ساعات فما فوق.
للمزيد تابعي الفيديو..
شكرا لقرائتكم خبر عن لمحبي مغامرات تحضير الطعام.. جرّبي الشواء تحت الأرض "بولنيزيا" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة فوشيا وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي فوشيا ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .