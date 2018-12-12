لمحبي مغامرات تحضير الطعام.. جرّبي الشواء تحت الأرض "بولنيزيا"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تختلف طرق تحضير الطعام باختلاف الأذواق والأماكن، ويعتبر الشواء تحت الأرض إحدى الطرق المتبعة في تحضير الطعام في جزر وسط وجنوب المحيط الهادي التي تعرف باسم "بولنيزيا".

وهي أشبه بطبق المدفون أو الزرب في ثقافة الشرق إلا أن الطعم يختلف، حيث تتبل المشاوي من اللحم والدجاج والسمك والخضار بخلطات خاصة مستوحاة من بيئة المكان.

ومن ثم تدفن تحت الأرض بحفرة عميقة لتنضج على حرارة الجمر والصخور الدافئة وتحتاج إلى 4 ساعات فما فوق.

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