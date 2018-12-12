فنانات بدرجة "سنة أولى أم" خلال 2018.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفل عدد من النجمات في الوسط الفني بالوطن العربي خلال عام 2018 بمولودهن الأول وكانت بمثابة "سنة أولى أم"، ورغم تأثير ذلك على مسيرتهن الفنية، إلا أن المولود الجديد كان هو الحياة بالنسبة لهن، بحسب تصريحاتهن.

كارمن سليمان

تصدّرت الفنانة المصرية كارمن سليمان زوجة الملحن مصطفى جاد، قائمة الفنانات اللاتي رُزقن بمولودهن الأول في بداية يناير، وحمل اسم "زين".

وشاركت "سليمان" عقب ولادتها صورة لها مع طفلها الرضيع، عبر حسابها الخاص على "إنستغرام"، أخفت فيها وجهه، لكنّها قالت في لقاء تلفزيوني إنَّها لم يكن في حسبانها الإنجاب سريعًا، ووصفت لحظة استقباله بـ"الغريبة جدًا".

بلقيس

احتفلت المطربة بلقيس فتحي، بمولودها الأول من زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف، في مايو من عام 2018، والتي أطلقت عليه اسم "تركي".

ونشرت بلقيس، عقب ولادتها صورة لها بصحبة زوجها ورضيعها، عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، وعلّقت عليها قائلة: "الحمد لله من قبل ومن بعد".

كندة علوش

رُزقت الممثلة السورية كندة علوش من زوجها الفنان المصري عمرو يوسف، بطفلتهما الأولى "حياة"، في نوفمبر 2018، والتي أبعدتها عن مجال الفن كثيرًا.

ونشر الفنان المصري عمرو يوسف، صورة له وهو يحتضن طفلته "حياة"، عقب ولادتها عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، مُعلقا: "الحمد لله والشكر لله وصلت بنتنا".

الفنانة السعودية داليا مبارك

أعلنت الفنانة السعودية داليا مبارك زوجة رجل الأعمال الأمريكي "الهيم"، نبأ قدوم مولودها الأول في 19 نوفمبر 2018، حيث أنجبت فتاة واختارت لها اسمًا مختلفًا ومزدوجا وهو "ليلي سمر".

الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر

في السادس والعشرين من سبتمبر، أنجبت الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر أول مولود لها من زوجها الفنان السعودي يعقوب فرحان، استقبلا النجمان طفلهما "يوسف"، بفرحة عارمة ظلت تنشر صورًا لها أبان حملها فيه حتى أضاء لهما حياتهما.

الفنانة المغربية رجاء قصابني

فاجأت الفنانة المغربية المثيرة للجدل رجاء قصابني، جمهورها بقدوم نجلها الأول والتي لم تكشف عن اسمه، كما أنها لم تبن اسم زوجها من قبل، في ظل تكهنات من الجميع بأنها تزوّجت رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، طليق الفنانة هيفاء وهبي، الذي خرج ونفى بنفسه ذلك الأمر، وأنكر معرفته بالفنانة المغربية تمامًا.

ونشرت نجمة X Factor، صورة لها مع مولودها الأول، عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، واكتفت بقول "ملاكي الصغير".

المطربة السورية رويدا عطية

استقبلت المطربة السورية رويدا عطية، زوجة رجل أعمال "لبناني - أسترالي"، في منتصف نوفمبر 2018، قدوم طفلها الأول في مستشفى ببيروت، والتي سمته "زين"، وأهدته أغنية "تعا"، وحضّرتها له خصيصًا.

ونشرت الفنانة السورية صورة ليد مولودها، وأعرب جمهورها عن تمنياته لها بالصحة والعافية، وهنأها بمناسبة مولودها الأول.