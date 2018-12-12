جنيفر لوبيز وماريا كاري.. رقيّ وأناقة بالمعاطف الثلجيّة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهر ديسمبر يعني الطّقس البارد، والثّلوج البيضاء، وبالنّسبة لنجمات هوليوود، يعني المعاطف الدّافئة، وقطع ملابس الفرو، وفي ليلة أمس الثّلاثاء، جمع الأبيض الثلجيّ إطلالة نجمتين شهيرتين، وهُما جنيفر لوبيز، وماريا كاري، على الرّغم من تواجد الأولى في نيويورك، والثّانية في لندن.

ففي مكان ولادتها، ونشأتها في ولاية نيويورك الأمريكية، وبالتّحديد في مدينة مانهاتن، وصلتْ مُتعدّدة المواهب، جنيفر لوبيز، وُجهتها، مُرتديةً إطلالة، استوحتْ لونها من أبيض الثّلج، فارتدتْ جمبسوت ذا فتحة صدر عميقة، نسّقته مع معطف طويل، زحف خلفها على الأرض، بينما لفّتْ عنقها بوشاح الفرو الأبيض.

أكملتْ نجمة أغنية Jenny From The Block إطلالتها بانتعال صندل البلاتفورم الفضّي، مع حملها حقيبة كلاتش بيضاء، في حين تركتْ خصلات شعرها المُستقيمة، تنسدل دون تكلّف على كتفيها، وأضافتْ اللمسة النّهائية، بوضع نظارات شمسية عصرية، أعطتها مظهر سيدة من سيدات المُجتمع المخمليّ.

وفي الأثناء التي كانت حبيبة أليكس رودريغز، تلتقط الصّور مع المُعجبين، الذين تجمهروا حولها في الشارع، اصطحبت زميلتها من الوسط الفنّيّ "ماريا كاري" ابنتها، التي تُشبهها كثيرًا "مونرو"، إلى مطعم Mr. Chow الشّهير في لندن، من أجل تناول وجبة العشاء.

أبرزتْ كاري حسّها الأنيق في اختيار الأزياء، بارتداء معطف فرو بلون أبيض الثّلج، جاء مُتعدّد الطّبقات، وبحجمٍ ضخم، نسّقته مع البوط الجلدي العالي باللون الأسود، في حين اعتمدتْ ستايل شعر الكيرلي المُنسدل.