لـ"الكورتيزون" أضرار كثيرة.. اتبع هذه النصائح عند استخدامه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء أبو بكر من المعروف أن الكورتيزون له أضرار وآثار جانبية متعددة، وتزداد الخطورة في حالة استخدامه لفترات طويلة، لذلك يكون الخيار العلاجي الأخير في الكثير من الحالات، خاصة أنه قد يؤدي إلى الإصابة بمرض السكر في بعض الحالات. لمزيد من القراءة يمكنك متابعة موقع الكونسلتو.

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