يوم في حياة مصمّمة الأزياء جمال صباح

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 01:27 مساءً - إختارت مصمّمة الأزياء اللبنانية صباح جمال خطاً مميزاً لها، فأبدعت في إبراز جمال المحجبات إن كان لناحية الألوان، الأٌقمشة والموديلات... فجاءت تصاميمها مواكبة للموضة وتتناسب مع مختلف الأذواق وتتماشى مع هذا العصر.

في الآتي، تجيب صباح عن الأسئلة التي تتناول يومياتها بشكل خاص:



1- ما هي أول خطوة تقومين بها عند استيقاظكِ من النوم؟

- عادة ابدأ نهاري بتناول الشوكولا، وهي الخطوة الاولى التي أقوم بها في الصباح.



2- ما هو نمط الأزياء الذي تختارينه للعمل؟

- ليس لدي نمط معين لأنني أفضّل التجدّد و التغيير بالـ "ستايل" اليومي فأنا أختار نمط الأزياء حسب حالتي النفسية ومزاجي.



3- ما هي القطعة التي تختارينها من خزانتكِ على عجل ومن دون سابق تصميم؟

- قميص جينز وسروال جينز بدرجات متفاوتة. فواحد فاتح والاخر غامق.





4- كيف تحافظين على رشاقتكِ؟

- أنا من الاشخاص المحظوظين جداً إذ مهما أكثر من تناول الطعام يبقى جسمي كما هو. كما أني أواظب على ممارسة التمارين الرياضية.





5- ما هي قطعة الـMust Have في إطلالاتكِ اليومية؟

- بصراحة، ليس هناك قطعة محدّدة، قد تكون الجينز، الحذاء، حقيبة اليد، الحجاب، الاكسسوارات... فكل يوم له إطلالة جديدة وقطعة أساسية للإطلالة.



6- كيف تصفين علاقتكِ بالموضة؟

- أعشق الموضة وأعتبر أسلوبي جريئ في اختيار إطلالتي وملابسي وحتى تصاميمي، مع المحافظة على بصمتي الخاصة.





7- من هي الشخصية المؤثرة في خياراتكِ ممن حولكِ؟

- والدتي.





8- ماذا نجد في حقيبة جمال صباح يومياً؟

- المحفظة ، Airpods، أحمر الشفاه ، مرطب الشفاه، وشاحن البطارية.





9- قطعة لا تتخلين عنها في خزانتكِ؟

- توب بيضاء بتصميم بسيط





10- أجدد قطعة اشتريتها؟

- حذاء Desert boots louis Vuitton





11- ماذا تعني لكِ النظارات الشمسية؟

- هي قطعة أساسية وعصرية في إطلالة أي سيدة تسعى إلى مواكبة الموضة.





12- تصميم الحذاء الذي تفضلينه؟

- الحذاء الرياضي أو الـ Sneakers.