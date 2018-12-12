كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 12:58 مساءً - رفع الدولار الجمركي اعاد القدرة للسيارات المحلية على المنافسة

أكد رئيس رابطة تجار السيارات في مصر أن قرار الغاء الجمارك على السيارات الأوروبية في مصر سيضر بالصناعة المحلية بصورة كبيرة حيث سيجعل السيارات المصنعة في مصر غير قادرة على مواجهة السيارات التي يتم استيرادها من السوق الأوروبي من حيث الأسعار التي لن تكون عادلة بداية من يناير المقبل.

رفع سعر الدولار الجمركي وزان بين الانتاج المحلي والمستورد من حيث السعر

وأشار الي أن ما أعلنت عنه وزارة المالية المصرية في الفترة الأخيرة بخصوص رفع سعر الدولار الجمركي ليكون مثل سعر دولار البنك المركزي سيتيح الفرصة لاعادة التوازن في سوق السيارات بين أسعار الأوروبية المستورد والسيارات المصنعة في السوق المصري وبالتالي سيتم اعادة التوازن للمنافسة وحماية صناعة السيارات في مصر.

عدم تحقق الأهداف الأساسية لاتفاقية الشراكة الأوروبية بتوطين تصنيع السيارات بمصر

وأكد ان المقصود من اتفاقية الشراكة الأوروبية كان توفير التكنولوجيا الخاصة بصناعة السيارات في مصر بصورة رخيصة لامكانية اقامة صناعة سيارات حقيقية في مصر وتوفير سيارات مصرية بمكون محلي كبير وسعر مناسب للمشترين ولكن ما حدث أن هذه الأمور تحولت لسراب وتحول الأمر لاستيراد فقط للسيارات الكاملة.