كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 12:58 مساءً - زيادات بين 3 و6 آلاف جنيه في أسعار سيارات MG بمصر

أعلنت شركة المنصور وكيل سيارات MG في مصر زيادة أسعار بعض طرازاتها المطروحة للبيع في السوق المحلي في الفترة الحالية تأثراً بارتفاع سعر الدولار الجمركي وقالت الشركة أن الزيادات شملت سياراتها الثلاثة المعروضة للبيع في الوقت الحالي بمصر وهم :

MG 360 الفئة الأولى وارتفع سعرها من 274.990 ألف الي 277.990 ألف جنيه

MG 360 الفئة الثانية زاد سعرها من 294.990 ألف الي 297.990 ألف جنيه

MG ZS الفئة الأولى وارتفع سعرها من 279.990 ألف الي 285.990 ألف جنيه

MG ZS الفئة الثانية وزاد سعرها من 299.990 ألف الي 305.990 ألف جنيه

MG ZS الفئة الثالثة وارتفع سعرها من 319.990 ألف الي 325.990 ألف جنيه

MG RX5 الفئة الأولى وارتفع سعرها من 369.990 ألف الي 375.990 ألف جنيه.

MG RX5 الفئة الثانية وزاد سعرها من 394.990 ألف الي 400.990 ألف جنيه

MG RX5 الفئة الثالثة وزاد سعرها من 429.990 ألف الي 435.990 ألف جنيه.