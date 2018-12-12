كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 12:58 مساءً - خبير تغذيه: إحترس قبل تناول الانشون والبسطرمه

يعشق الكثير من الأشخاص تناول البسطرمة ولكن البعض يجهل أضرارها الغذائية، فإذا كنت من عشاق تناول البسطرمة عليك أولا معرفة أضرارها الصحية.

قال الدكتور "عبد الرحمن شمس" أخصائى التغذية "أن جميع المواد الغذائية التى تحفظ لفترة طويلة لابد من إضافة مادة تعمل على قتل البكتيريا، وفى نفس الوقت، يمكن أن تقتل الإنسان، أذا تم إضافتها بنسبة عالية ،لذلك يجب الحرص على أن تكون بكمية لا تؤثر بالسلب على الإنسان.

وحذر "شمس" من تناول اللحوم المحفوظة الحمراء المصنعة مثل اللانشون، والبسطرمة، وكافة المنتجات الغذائية التى على شاكلتها، وخاصة بالنسبة للمسنين، والأطفال ، ناصحا بتجنب الشباب تناولها وعدم الاعتماد الغذائى عليها.