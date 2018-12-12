كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 12:58 مساءً - الغاء الجمارك على السيارات الهايبرد بمصر

ذكرت تقارير في مصر أن قانون جديد صدر في مصر ألغى الجمارك على السيارات الهايبرد في السوق المحلي أسوة بالسيارات الكهربائية بجانب فتح الباب لاستيراد تلك السيارات بصورة مستعملة مثل الحال مع السيارات الكهربائية كذلك بشرط عدم استيراد السيارة أقدم من 3 سنوات.

في حال الغاء الجمارك على السيارات الهايبرد ستكون هيونداي أيونيك المستفيد الأكبر

وبالتالي في حال تطبيق هذه القرارات ستكون الاستفادة الكبرى لشركات مثل هيونداي في مصر التي تقدم موديل أيونيك في السوق المحلي كسيارة هايبرد وبالتالي ستحصل على الغاء جمرك عليه وبالتالي تنخفض أسعاره بصورة كبيرة خاصة أن أسعار السيارة تبدأ من 575 ألف جنيه محلياً.