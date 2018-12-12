كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 12:58 مساءً - ثأر ديمبلي ومفاوضات ريال مدريد في صدر صحف إسبانيا

صحف إسبانيا

سلطت الصحف الإسبانية، الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الضوء على الرقم القياسي الذي حققه برشلونة، بعد التعادل أمام توتنهام بدوري أبطال أوروبا بنتيجة 1-1.

وخرجت صحيفة ماركا بعنوان "مفاوضات من أجل إبراهيم دياز لاعب مانشستر سيتي".

وأضافت الصحيفة "ريال مدريد ومانشستر سيتي يعملان من أجل انتقال اللاعب في الميركاتو الشتوي، النادي الإنجليزي يريد 20 مليون يورو، وريال مدريد يريد تخفيض المبلغ إلى النصف".

وتابعت "مواجهة ريال مدريد ضد سسكا موسكو، اختبار آخر لإيسكو وماركو أسينسيو".

فيما احتفت صحيفة موندو ديبورتيفو، بتألق الفرنسي عثمان ديمبلي خلال مواجهة توتنهام.

وقالت الصحيفة "هدف رائع من ديمبلي، وياسبر سيليسين ظهر بأداء مبدع، برشلونة عادل رقم بايرن ميونخ القياسي بـ 29 مباراة على أرضه دون خسارة في دوري الأبطال".

وتابعت "لوكاس مورا سجل هدف التعادل لتوتنهام، ومنح فريقه بطاقة التأهل لثمن النهائي على حساب إنتر ميلان".

وعلى غلاف صحيفة سبورت، جاء العنوان الرئيسي "الثأر المبارك".

وأضافت "الفرنسي المُعاقب من برشلونة، طلب العفو من زملائه في غرفة خلع الملابس على تأخره، ولكنه تأخر 6 دقائق فقط لهز الشباك أمام توتنهام".

وتابعت "برشلونة يُعادل الرقم القياسي بعدم الخسارة على ملعبه في دوري أبطال أوروبا".

وواصلت "ليفربول، روما، شالكه ضمن الخصوم المحتملين لبرشلونة في الدور الثاني حتى الآن".

وذكرت صحيفة سوبر ديبورتي "ماتا لا تذهب"، في إشارة لخوان ماتا، لاعب فالنسيا السابق، ومانشستر يونايتد الحالي.

وأضافت الصحيفة "ينتهي دوري الأبطال بالنسبة لفالنسيا، لكن هناك الكثير من الأمور على المحك".