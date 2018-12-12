كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 12:58 مساءً - بالفيديو..دار الإفتاء تجيب علي شرعيه القتل ظلما او دفاعأ عن النفس

أرسل شخص رسالة إلى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق يتعجب فيها كيف يأمر الله عز وجل سيدنا الخضر بقتل غلام كما ورد في سورة الكهف رغم أن الله حرم القتل؟.

ورد المفتي السابق قائلا: "حرم الله تعالى القتل ظلما وعدوانا ولكن في نفس الوقت أحل القتل دفاعا عن النفس، وأحل القتل في القصاص، وأحل الله القتل في مواطن أخرى سميت القتل بالحق اي ليس بالباطل ، وما فعله سيدنا الخضر قتل بالحق لأنه أمر من الله".

وأضاف جمعة أن "القتل بالباطل نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عنه من قتل إنسان بدون وجه حق فقد هدم بنيان الرب".