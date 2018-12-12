كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 12:58 مساءً - ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات

ارتفعت مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات، اليوم الأربعاء، وصعد المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.71%، وسجل 12754 نقطة، وارتفع المؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.66 % ليسجل 2095.5 نقطة. وصعد المؤشر "إيجي إكس 70" بنسبة 0.33 % ليسجل 670 نقطة، وارتفع المؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.33% ليسجل 1672 نقطة.

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