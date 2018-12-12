كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 12:58 مساءً - نفي رفع أسعار بنزين 95 أو 92 في مصر

أعلنت رئاسة الوزراء في مصر عدم صحة كل الأخبار والتقارير التي انتشرت في الساعات الأخيرة في صفحات التواصل الاجتماعي والتي تفيد رفع أسعار بنزين 92 في مصر ، وأكد مجلس الوزارء في بيان أصدره أن كل ما يتم تداوله غير صحيح حيث لم يصدر قرارات تتعلق ببنزين 92 أو 95 في الوقت الحالي من الحكومة المصرية.

نفي شائعة تحرير سعر بنزين 95 في مصر

وطالب مجلس الوزراء كل وسائل الاعلام بتحري الدقة فيما يتم نقله بخصوص أسعار الوقود حتى لا يثير الأمر بلبلة في البلاد مؤكداً أن القرارات الجديدة يتم الاعلان عنها بصورة رسمية . وكان تقارير عديدة قد انتشرت في الفترة الأخيرة تتحدث عن تحرير الدولة لسعر بنزين 95 بحيث يكون سعره مرتبط بالسعر العالمي أي يزيد مع السعر العالمي ويقل معه دون تحديد سعر ثابت له ويتم التعديل له بصورة شهرية.