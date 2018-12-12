كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 12:58 مساءً - سموحة يرفض انتقال ياسر إبراهيم للزمالك في يناير

ياسر إبراهيم

أعلن محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السكندري، عن رفضه بيع ياسر إبراهيم، لاعب فريق الكرة الأول، إلي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة والمقررة في يناير.

وأوضح رئيس سموحة أن ناديه يحترم رغبة الزمالك في عدم موافقته على انتقال لاعبيه إلى سموحة وهذا حقه، وعليه أن يبادلنا الاحترام في عدم موافقتنا على انتقال ياسر ابراهيم في يناير.

وأشار رئيس نادي سموحة إلي أن ياسر إبراهيم، يمتلك عروضا ضخمة لضمه، من قبل عدد من الأندية.