كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 12:58 مساءً - عمرو طلعت يبحث مع شركة "زد تي إي" الصينية التعاون بمجالات الاتصالات

البشاير

التقى عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفد شركة zte الذي ضم كلا من دارين تشو رئيس شركة zte بالشرق الاوسط وأفريقيا، ووو لي الرئيس التنفيذي لشركة zte مصر، وتامر فايد نائب الرئيس التنفيذي للشركة في مصر.

حضر اللقاء أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، تناول اللقاء متابعة تنفيذ خطط أعمال وأنشطة الشركة واستثماراتها في مصر، بهدف بناء شراكة استراتيجية طويلة المدى بين الشركة والحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رغبة منها في زيادة التواجد فى السوق المصرية والمساهمة في عمليات تنمية القطاع.

وخلال اللقاء استعرض عمرو طلعت الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ استراتيجية الدولة في التحول الى المجتمع الرقمي، والتحول إلى الحكومة الرقمية التي ستساهم في توفير بيئة تشاركية بين مختلف وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة؛ مشيراً الى المشروعات التي تنفذها الوزارة لتطوير البنية التحتية للاتصالات واعداد البيئة التشريعية الداعمة لبناء اقتصاد رقمي، فضلاً عن برامجها لتنمية المهارات الرقمية للشباب لإعداد الكوادر المؤهلة لبناء اقتصاد المعرفة، مضيفاً أن الحكومة المصرية تبذل جهودها لدعم الشركات العالمية الراغبة في التواجد والاستثمار في مصر في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أشادت به كافة المؤسسات الدولية على رأسها البنك الدولي.

موضحاً التطورات التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال تحديث البنية التحتية للاتصالات، وتهيئة البيئة الداعمة للاستثمار، مشيراً إلى المميزات التنافسية التي تملكها مصر من أهمها الكوادر البشرية المدربة والحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية، والبيئة الداعمة والمحفزة للإبداع والابتكار التي ستوفرها المناطق التكنولوجية الجديدة.

من جانبه استعرض الرئيس التنفيذي لشركة ZTE مصر استراتيجية الشركة وانشطتها في المنطقة والتركيز على السوق المصري باعتباره من أهم الاسواق بالمنطقة، كما استعرض المشروعات التي تنفذها الشركة في مجال تطوير البنية التحتية بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات ومشغلي المحمول في السوق المصري.

جدير بالذكر أن شركة ZTE تعمل فى مجال فى تطوير البنية التحتية للثابت والمحمول وتوفير معدات الاتصالات المختلفة كمنظومات الاتصالات اللاسلكية.

