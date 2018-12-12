كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 12:58 مساءً - ضبط 50 ألف صاروخ ألعاب نارية بمنزل عامل في الفيوم
ضبطت أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم، عاملا، بحوزته 50 ألف صاروخ ألعاب نارية، بقرية النزلة، بمركز الشواشنة، بقصد الاتجار فيها.
بحسب بيان أمني، اليوم الأربعاء، تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الشواشنة، بضبط 50 ألف صاروخ ألعاب نارية بمنزل الهارب "م.ع" (32 سنة. عامل)، مقيم بقرية النزلة بمركز الشواشنة، بقصد الاتجار فيها.
تحرر محضر بالواقعة، جنح مركز الشواشنة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.
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