كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 12:58 مساءً - "الزراعة": غير مقبول وجود محلات تبيع الدواجن بهذه الطريقة

معتز عوض

قال حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الهدف من قرار منع بيع الدواجن الحية الحفاظ على صحة المواطن، خاصة وأن مصر تقترب من الاكتفاء الذاتي من هذه الصناعة ونسعى للحفاظ عليها.

وأضاف "عبد الدايم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد" على قناة TeN، اليوم الأربعاء، أنه من غير المقبول أن يكون في مصر في عام 2018 يكون موجود محلات تبيع الدواجن بهذا الشكل غير المقبول .

وأكد أن "المحال التي تبيع الطيور الحية ستتحول لبيع الطيور المجمدة والطازحة ونأمل في تعاون الجميع ونهدف للصالح العام ونحن في اجتماعات مستمرة حتى لا يصاب أي عنصر من عناصر المنظومة بأي ضرر".