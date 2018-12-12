كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 12:58 مساءً - صندوق مكافحة الإدمان: 7.7% نسبة تعاطي المخدرات بين طلاب الثانوية

معتز عوض

قال هشام جمعة أخصائي علاج الإدمان بصندوق مكافحة الإدمان التابع لمجلس الوزراء، إن المسح الميداني الذي أجرته الوزارة في 13 محافظة ممثلة للأقاليم الجغرافية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، كشف أن نسبة التدخين بلغت (12.8%) بين طلاب الثانوية العامة وتعاطي المخدرات بلغ (7.7%)، ونسبة تعاطي الكحوليات (8.3%).

وقال "جمعة" في حوار مع برنامج "صباح الورد" عبر قناة TeN، اليوم الأربعاء، إن المسح الميداني جاء ضمن حملة "خدعوك فقالوا" والتي تستهدف 3 آلاف مدرسة و500 ألف طالب، ليفهم التلاميذ الأفكار الخاطئة عن المخدرات.

وأضاف أن صندوق مكافحة الإدمان لا يتحرك لعلاج الأشخاص الذين يطلبون المساعدة فقط، وأنهم يتلقون عبر الخط الساخن للصندوق ما بين 6 آلاف إلى 7 آلاف مكالمة شهرياً.