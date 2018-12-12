كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 12:58 مساءً - في حملة مكبرة - ضبط 585 قضية تموينية متنوعة

تمكنت الادارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط (14) قضية إسطوانات بوتاجاز وضبط قضيتين مواد بترولية و ضبط(9) قضايا دقيق مدعم وأقماح وضبط (189) قضية فى مجال مخالفات المخابز

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط (11) قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية و ضبط (5) قضايا فى مجال الإستيلاء على الدعم، ومقررات الصرف التموينية وضبط (52) قضية فى مجال الغش الغذائى و ضبط (30) قضية فى مجال الغش التجاري وضبط (585) قضية فى مجال (المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين).

وأسفرت جهود شرطة التموين عن ضبط (26) قضية فى مجال الأسماك ، واللحوم ومصنعاتها و ضبط (25) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر و ضبط (8) قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة و ضبط قضية فى مجال السلع مجهولة المصدر.