كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 12:58 مساءً - تعرف على مكاسب "بيل جيتس وجيف بيزوس ومارك زوكربيرج" في الثانية الواحدة

جيف بيزوس-مارك زوكربيرج-بيل جيتس

أهم 3 عمالقة في التكنولوجيا العالمية هم مؤسس أمازون "جيف بيزوس" و"مارك زوكربيرج" مؤسس فيس بوك ومؤسس مايكروسوفت "بيل جيتس".

الثلاثي هم الأهم على الإطلاق في العالم وحديث الصحافة العالمية عن كل ما يخص عملهم وأرباحهم الكبيرة التي جعلتهم في المرتبة الأولى بين أغنياء العالم.

سلط تقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانى عن المكاسب التي يحققها الثلاثي في الثانية الواحدة

1- مؤسس أمازون جيف بيزوس : يربح نحو 1025 جنيها إسترلينيا فى الثانية الواحدة، أى ما يعادل 23 ألف جنيه مصرى، و61.527 جنيه إسترلينى فى الدقيقة الواحدة، و3.7 مليون جنيه إسترلينى فى الساعة الواحدة، كما تبلغ ثروته 23 مليار جنيه إسترلينى.

2- مارك زوكربيرج مؤسس فيس بوك : يحتاج ثانية واحدة لكسب 392 جنيه إسترلينى، أى أكثر من 8 آلاف جنيه مصرى، و23.543 جنيه إسترلينى فى الدقيقة الواحدة فقط، و1.4 مليون جنيه إسترلينى فى الساعة، كما تبلغ صافى ثروته 49 مليار جنيه إسترلينى.

3- مؤسس مايكروسوفت بيل جيتس : 105 إسترلينى فى الثانية الواحدة، أى ما يعادل 2362 جنيها مصريا، و 6,278 استرلينى فى الدقيقة الواحدة، و376,694 ألف إسترلينى، فى حين أن ثروته الاجمالية تصل إلى 75 مليار جنيه إسترلينى.

