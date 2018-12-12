كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 12:58 مساءً - أجيري ينتقد عدم احتفال صلاح بأهدافه مع ليفربول

صلاح

انتقد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، لعدم الاحتفال بأهدافه مع فريقه سواء بالدوري الإنجليزي، أو ببطولة أوروبا.

ونصح أجيري، محمد صلاح بأن يحافظ على علاقته الجيدة مع جماهير ليفربول، رغم الضغوط التي وضع بها، إلا أن تلك الأعباء نتيجة الثقة بينه وبين جماهير ناديه الإنجليزي.

وأكد أجيري لجهازه المعاون أن محمد صلاح يعاني من ضغوط الجماهير، فضلا عن هجوم البعض عليه، إلا أنه استطاع الرد بأنه ليس لاعب الموسم الواحد مثلما كان يتردد.

وتابع أجيري أن مباراة ليفربول أمام نابولي في دوري الأبطال، والتي أقيمت أمس، يصعد على أثرها الفريق الإنجليزي لدور الـ16 بعد الهدف الوحيد، الذي أحرزه محمد صلاح في شباك دافيد أوسبينا، حارس مرمى نابولي بالدقيقة 34 من الشوط الأول.