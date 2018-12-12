كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 12:58 مساءً - إتفغرج.. لقطات مروعة لظهور أجسام فضائية في سماء روسيا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، يظهر سفينة فضاء غريبة تحوم في السماء فوق روسيا، والأضواء حولها من كل مكان.

وبحسب سبوتنك، كانت الأجسام المتوهجة الغريبة في الهواء فوق الغابة في كاريليا، ومع تقريب الكاميرا، يتضح أن هناك ستة أضواء في السماء.

يذكر أن الفيديو تم تصويره أعلى بحيرة لادوجا في شمال غرب روسيا، حيث يعتقد أنه يوجد منزل لفلاديمير بوتين هناك.