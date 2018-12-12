كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 12:58 مساءً - طرح البوستر المبدئي لفيلم "نصب تذكاري"

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد "نصب تذكارى" للنجم تامر حسنى، بوستر مبدئيًا للفيلم المقرر انطلاق تصويره خلال أيام، ويجمع البوستر بين أبطال العمل.

واختار النجم تامر حسنى، وفريق عمل فيلمه الجديد دولة لبنان، لتصوير أحداث فيلمه الجديد.

ويسافر فريق عمل الفيلم، وعلى رأسهم مخرجه سعيد الماروق، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، أواخر ديسمبر الجاري لتصوير عدة مشاهد من العمل، المنتظر طرحه في موسم عيد الفطر المقبل.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من: زينة، خالد الصاوى، محمد ثروت، عزت أبوعوف، وعائشة بن أحمد، وأحمد فتحي.