كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 12:58 مساءً - كعادتها ..إطلاله أنيقه للفنانه "دره " في تكريمها بلبنان

نشرت الفنانة التونسية درة، صور جديده لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، خلال تكريمها بلبنان، لتشارك أراء جمهورها إطلالتها الجديدة.

وأعلنت درة عبر صفحتها بالغ شكرها لدولة لبنان على محبتها المتبادلة، لدعم الأعمال الخيرية وخاصة العناية بالمصابين بمرض السرطان، وبذلك تختتم درة أخر تكريمات لها خلال 2018.

وأطلت "درة"، خلال تكريمها، بفستان أسود طويل مدعم بقشور أمامية تشبه قشرة الفستان السمك باللون المادي يتخلله اللون الأحمر.

وكان الفستان مصمم على شكل القط العريض بفتحة على شكل سبعة من الأمام، ويتصل به من الخلف ديل طويل على هيئة الفرو.

واعتمدت الفنانة التونسية في إطلالتها على ترك شعرها منسدلا، مع ميك أب هادئ، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات واكتفت بارتداء خاتم فقط.

وكان الفستان من تصميم رامي قاضي، والميك أب من اختيار هالة جام، ومصفف الشعر سيمون وميلاد، وقدمت الشكر لصاحب العدسة " Lafolieentertainment"، والاستايلت "Youmna Moustafa".

