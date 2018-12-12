كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 12:58 مساءً - مميش يستقبل وفدا برلمانيا إقتصاديا لتفقد محور قناة السويس ومشروعات التنمية

استقبل الفريق مهاب مفيش رئيس هيئتى قناة السويس والهيئة الإقتصادية لتنمية محور قناة السويس، بمقر مركز المحاكاة بمدينة الإسماعيلية، وفدا برلمانی من لجنة الشئون الإقتصادية، لتفقد تطورات الوضع اللوجستي هناك علي أرض الواقع، وزيارة ميناء شرق بورسعيد، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والاطلاع علي المشروعات المقامة هناك وحجم الاستثمارات المقدرة وكذلك حجم العمالة الحالية والمستقبلية.

ومن المقرر أن تستمر الزيارة الميدانية يومان يزور الوفد خلالهما كلا من مشروع أنفاق الإسماعلية، ومشروع المزارع السمكية ببورسعيد، ومنطقة شرق بورسعيد، وزيارة المنطقة الصناعية الروسية، وكذلك مشروعات الأرصفة الجديدة، وشركة قناة السويس للحاويات.