كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 12:58 مساءً - شاهد.. لقطات مذهلة لأول هاتف بكاميرا داخل شاشة من سامسونج

أطلقت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم، أول هاتف بكاميرا داخل الشاشة في العالم، ويحمل اسم Galaxy A8S.

يأتي الهاتف بشاشة عملاقة قياس 6.4 بوصة بتقنية سوبر أموليد، وبدقة FHD، كما يحتوي على معالج قوي من نوع كوالكوم سناب دراجون 710، وذاكرة وصول عشوائي بسعتي 6 و 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية 128 جيجابايت.

كما تم تزويد أول هاتف يحمل كاميرا سيلفي داخل شاشته نفسها، بمستشعر البصمة على الجانب الخلفي، وفتحة السماعات التقليدية 3.5مم.

ولعشاق التصوير يأتى الهاتف بكاميرا سيلفي داخل شاشة الهاتف بدقة 24 ميجابكسل، وثلاث كاميرات خلفية الأساسية 24 ميجابكسل والثانية 5 ميجابكسل والثالثة 10 ميجابكسل.

ويحتوي على بطارية معقولة 3300 مللي أمبير، ومن المنتظر أن يصل السوق الصينية قبل نهاية العام الجاري.

