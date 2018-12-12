كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 12:58 مساءً - انطلاق أعمال تطوير مشروع مثلث ماسبيرو

بدأت الشركات القائمة على تطوير مثلث ماسبيرو، وضع الكرفانات الخاصة بالمهندسين لبداية العمل في المشروع، حيث سيتم البدء في الجزء الخاص بالراغبين في العودة إلى المنطقة، بعد تطويرها.

وكان محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، أكد أن البدء الفعلي في التطوير، سيتم في يناير 2019.

وأوضح اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أن وزارة الإسكان ستنفذ مشروع التطوير خلال 3 سنوات، لافتًا إلى محاولة اختصار هذه المدة، بالاستعانة بعدد أكبر من الشركات المنفذة.

يذكر أن محافظة القاهرة، أنهت جميع الإزالات، وأخلت السكان، بعد أن تم تعويضهم، كل حسب رغبته (تعويض مادي- سكن بديل في الأسمرات - إيجار مؤقت مدفوع الثمن لمن يرغب في العودة للمنطقة بعد تطويرها).