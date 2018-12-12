كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 12:58 مساءً - ضبط 43 سائقا يقودون السيارات تحت تأثير المخدرات

وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم. وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 4738 مخالفة مرورية متنوعة، و43 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة. جاء ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المرورى، ومواجهة حوادث المرور.

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