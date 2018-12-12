كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 12:58 مساءً - عالم فلك ايطالي يحذر: ثقب أسود عملاق يبتلع الأرض قريبا

حذر عالم الفلك الإيطالي والمحاضر بجامعة يال الأمريكية، فابيو باكوتشي، من أن كوكب الأرض والمجموعة الشمسية معرضان لخطر "الابتلاع" من الثقب الأسود العملاق الذي يتمركز حول مجرة درب التبانة.

وقال باكوتشي، خلال مؤتمر لمنظمة "تيد" الشهيرة، إن الثقب الأسود الرابض في مركز مجرة درب التبانة ينتمي لفئة الثقوب السوداء العملاقة، التي تكبر كتلتها كتلة الشمس مليارات المرات، ولديها جاذبية لا نهائية بحيث لا يستطيع الضوء الهروب منها.

وأضاف: "مجموعتنا الشمسية تدور حول ثقب أسود عملاق يربض في مركز درب التبانة، ويبعد عنا حوالي 25 ألف سنة ضوئية، إلا أن هذا الأمر قد يتغير حينما تصطدم مجرتنا بمجرة أخرى مثل مجرة الأندروميدا، حينها سيصبح كوكب الأرض قريبًا جدًا من مركز المجرة ما يعرضه للابتلاع من قبل الثقب الأسود".

وأوضح باكوتشي أن اصطدام درب التبانة بمجرة الأندروميدا سيحدث بعد حوالي 4 مليار سنة، مشيرًا إلى أن هذه الفترة قريبة للغاية وذلك قياسًا بالعمر الفلكي.