كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 12:58 مساءً - أسرار وتفاصيل زيارة "سرية" قام بها وفد كويتى الى السعودية

كشفت مصادر صحفية النقاب عن زيارة سرية حدثت مساء أمس، إلى المملكة العربية السعودية، بعد يومين من قمة زعماء مجلس التعاون الخليجي، في الرياض.

وكشفت صحيفة "الراي" الكويتية النقاب عن زيارة سرية قام بها وفد كويتي إلى المملكة العربية السعودية، مساء أمس الثلاثاء. وقالت إن "زيارة سرية قام بها وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي، بخيت الرشيدي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، نزار العدساني، أمس، إلى السعودية، معربة عن تفاؤل بشأن هذه الزيارة".

ورجحت الصحيفة أن تعطي دفعة إيجابية لمحادثات إعادة الإنتاج في المنطقة المقسومة (الخفجي والوفرة)، خاصة وأن الزيارة جاءت بعد يومين فقط من انعقاد القمة الخليجية في الرياض.

ولفتت إلى أن "زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للكويت في بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دفعت جهود إعادة الإنتاج دفعة قوية، إذ عقدت محادثات فنية بين مسؤولي البلدين انتهت إلى الاتفاق على عقد لقاءات أخرى لتذليل العقبات".

وكان وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أكد أن موضوع المنطقة المقسومة مع الكويت تم حله، وأنه يجري التباحث حول صياغة الطرق اللازمة لاستئناف إنتاج النفط الخام في تلك المنطقة المحايدة قريبا.

وأصبح غلق الحقول النفطية المشتركة في المنطقة المحايدة، ولاسيما حقلي الخفجي والوفرة، نقطة شائكة في العلاقات بين الحليفين الخليجيين العضوين في منظمة أوبك، ويحاول مسؤولون كبار حل المسألة منذ شهور.