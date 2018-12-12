كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 12:58 مساءً - في عيد ميلادها..تعرف علي عدد زيجات الفنانه "علا رامي"

يحتفل اليوم الفنانة علا رامى بعيد ميلادها، حيث تعد واحدة من أبرز الفنانات اللاتي نجحن في التمثيل بعدما كن يحترفن رقص الباليه.

وأنجزت علا رامي خلال مشوارها الفني عددا من الأعمال الناجحة مثل فيلم حنفي الأبهة مع الفنان عادل إمام، ومسلسل "رأفت الهجان" مع الراحل محمود عبد العزيز.

وتزوجت علا رامي مرتين، الزيجة الولي كانت الفنان إيهاب خورشيد وأنجبت منه ابنها الوحيد “عمر”، ثم تزوجت بعد ذلك من المطرب الشعبي نادر أبو الليف، إلا أنهما انفصلا بعد فترة قصيرة.