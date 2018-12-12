كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 12:58 مساءً - شاهد..أمير كراره ينشر صوره جديده من كواليس "كازابلانكا""

شارك الفنان أمير كرارة جمهوره صورة من كواليس فيلمه الجديد كازابلانكا الذي يقوم بتصوير أحداثه حاليًا داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتدور الأحداث في إطار الأكشن والتشويق، ويتم تصويره بين مصر وعدد من الدول الأوروبية، وتعاقدت الجهة المنتجة مع شركه فرنسية لتنفيذ مشاهد الأكشن داخل وخارج مصر.

"كازبلانكا" بطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، إياد نصار، محمود البزاوي، دلال عبدالعزيز، باسل خياط، أحمد داش، والنجم المغربي محمد مفتاح، والنجم التركي خالد أرغنش

