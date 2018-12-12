كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 12:58 مساءً - تعرف علي دور محمود الليثي في "أبو العروسه2"

بدأ الفنان محمود الليثي تصوير أحداث دوره في الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة" في الديكور الأساسي للعمل بمصر الجديدة.

ويجسد محمود الليثي دور صديق عبدالحميد الشخصية التي يقدمها الفنان سيد رجب ضمن أحداث العمل، وتجمعهما مواقف تغير مجرى حياته.

وتدور أحداث العمل حول العديد من المشاكل التي تعاني منها الأسرة المصرية، والاختلافات بين الآباء والأبناء، نظرًا للتطور الكبير الذي طرأ على المجتمع.

وينتمي المسلسل إلى نوعية الـ60 حلقة، وعرض الجزء الأول منه قبل شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته سيد رجب، سوسن بدر، ولاء الشريف، نرمين الفقي، مدحت صالح، محمد عادل، محمود حجازي، كارولين عزمي ومن إخراج كمال منصور وتأليف هاني كمال.