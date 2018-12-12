كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 12:58 مساءً - اليكى الوصفة السحرية لتظلين شباب وداعا للشيخوخة

يقلق الكثير من الفتيات والسيدات من مرحلة الشيخوخة، لما لها من أثار فيما بعد سيئة، ويبحث عن طرق للحفاظ فيها على شبابهن، واليوم وفقا لموقع "دوتشيه فيله" سنقدم الوصفة السحرية لتظلين شباب وداعا للشيخوخة.

وصفة سحرية لتظلين شباب

_ الرقص وفقا لما قاله خبراء لموقع "غوفيمين" الألماني، يحسن الحالة المزاجية ويساعد على الاسترخاء والراحة.

_ يجب أن تقلل من وقت مشاهدة التلفاز واستخدام الكمبيوتر ساعة يوميا، ونيابة عن ذلك خلال هذه الساعة قوم بالمشي في الهواء الطلق فهذا يساعد في حرق السعرات الحرارية وتصفية الذهن.

_ والخبراء نصحوا بتقديم موعد النوم لمدة 30 دقيقة كل يوم، لأن قلة النوم تعني الإسراع في ظهور آثار العجز والتقدم في العمر.

_ قوم بتناول اللبن أو الزبادي يوميا فهو يقلل من مخاطر الإصابة بالسكري، ويمكن تقطيع الفواكه الطازجة على الزبادي لمن لا يحبه، أو خلطه بالعسل.

_ الضحك والاستمتاع ونسيان الهموم، ذلك عند لقاء الأصدقاء المقربين وكلها أمور تحسن الحالة النفسية وتنعكس بالطبع على الصحة.

_ شرب القهوة يعمل على تقليل مخاطر الإصابة بالزهايمر والسكري ومرض باركينسون، لكن لا تزيد عن أربعة أكواب يوميا.

_ يجب أن تتجاهل المصعد الموجود في مدخل بيتك أو مكان عملك، واصعد السلالم فكل حركة إضافية تفيد الجسم وتبعد عنك السمنة.

_ إذا كان الطقس سيء والعمل اليوم متعب، حاول بالرغم من ذلك أن تضحك فالبعض يقول إن "كل دقيقة ضحك تطيل عمر الإنسان ساعة"

_ حاول أن تراقب طريقة تنفسك وإذا وجدتها سريعة وسطحية، فاعلم أن هذا يساهم في زيادة التوتر، وأفضل طريقة هي التنفس ببطء وبعمق فذلك يساعد على الاسترخاء.

_ المشاجرة البسيطة بين الحين والآخر مفيدة للصحة فهي تساعد في التخلص من الأمور التي تضايقك، لذا تحدث بصراحة عما يجعلك تشعر بالضيق حتى وإن اقترب الحديث من حافة الشجار.