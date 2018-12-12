كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 12:58 مساءً - الجّن يطارد شاباً سعوديا كان يبحث عن الذهب في الصحراء

في واقعة اشبة ما تكون من نسج الخيال ، أحداثها وقعت في محافظة عفيف بالسعودية ، وحسب ما نشرته صحيفة ”صدى الالكترونية” فقد هاجم "الجن" شاب سعودي محاولاً الانتقام منه عندما كان يبحث عن الذهب فى الصحراء .

في بداية الامر لاّحظ الشاب في منزل اسرته المكون من زوجته وطّفله تبلغ من العمر قرابة خمس اعوام ، وجود اثار شخص يخرج ويدخل المنزل ولكن لم يرى احد وتطور الحال مع الشاب وظن انه لص هو الفاعل وقام بتركيب كاميرات مراقبة ولكن لم تّرصد شيء في المنزل، حتى أصبح الشاب يشاهد خيال شخص يخرج بسرعة البرق ويطارده ولم يجد احد ، حيث تطور الامر الى مرحله خطيرة حيث ظّل الشاب يّحمل سلاح ناري لتّعقب هذا الشخص المجهول.

وفي ذات مره وفقاً لرواية استقل الشاب مركبته ليجد شخصاً مجهولاً معه فى الخلف داخل المركبة ، واصاب الشاب ذعراً شديداً وقد تعرض للأذى من الشخص المجهول حيث وجد مرمياً على الارض بجانب المركبة ، الامر المخيف في الحكاية ان الشاب وطفلتهم هم فقط من يشاهد هذا الخيال المُخيف ويقال انه يدون عبارات كتابية يؤكد انه سينتقم منه !! .

اقارب الشاب يّيعتقدون ان الشاب تعرض لِمس من الجن لاسيما انه هو من هواة البحث والتنقيب عن الذهب في الصحراء وكثير الخروج لتلك المناطق البرية والبعيدة عن المدن ، كما تم عرض الشاب على رقاة شرعيين وذلك لتداوي بآيات من القرآن الكريم حيث هو علاج جميع الاسقام .